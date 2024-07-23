بغداد.. اغلاق قاعة للقمار ومخزن لبيع الكحول وضبط 19 مخالفا

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية متمثلة الفرقة (الثانية والالية) شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (مديرية شرطة النجدة، شعبة استخبارات الحرية، مديرية الامن السياحي) عمليات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والكوفيات والمحال التجارية وغلق غير المجازة منها، حيث تم غلق "قاعة تمارس فيها لعبة القمار" غير مشروعة واعتقال ١٩ مخالف بينهم ثلاثة يمارسون القمار ايضاً في احدى الدور السكنية".وأشارت الى "ضبط مخزن لبيع وخزن المشروبات الكحولية غير رسمي ومخالف للشروط والضوابط والقاء القبض على "صاحبه" وتسليمهم إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقتي (الحرية، حي العدل) بجانب الكرخ".