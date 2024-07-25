البصرة.. رفع "صاروخ راجمة" في رأس البيشة

رفع الدفاع المدني في محافظة البصرة، الخميس، "صاروخ راجمة" في منطقة رأس البيشة.

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وقال الدفاع المدني في بيان، "بإشراف العميد مازن محمد لفتة مدير دفاع مدني البصرة، فرق معالجة الدفاع المدني في محافظة البصرة تستطيع رفع (صاروخ راجمة) عيار 122 ملم كان مغمور بالمياه تحت سطح الارض/ منطقة راس البيشة طريق الزائرين ابوعبدالله الحسين ع".

وأضاف البيان "تم ايداع الصاروخ في ساحة الاتلاف".