5 ملايين دينار عراقي تتسبب بجريمة "بشعة" في النجف

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "شقيقين أعمارهم دون سن العشرين، وامهم (في الخمسينات من عمرها) قتلوا رميا بالرصاص داخل منزلهم على يد اخيهم الاكبر وسط مدينة النجف مركز المحافظة، وذلك بسبب دين مالي قيمته 5 ملايين دينار عراقي بذمة المجنى عليهم".وبحسب المصدر، طوقت القوات الامنية مكان الحادث وقامت باعتقال الجاني على الفور ونقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.