تدمير 25 موقعاً في العراق

السومرية نيوز – امني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تدمير 25 موقعاً في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم إنه "بهدف إحباط الهجمات الإرهابية وضمان أمن الحدود، تم تنفيذ غارات جوية على أهداف إرهابية في مناطق كارا وقنديل وأسوس شمالي العراق بموجب الدفاع الشرعي".

وأوضحت الوزارة أنّ "الغارات دمّرت 25 هدفاً بما في ذلك كهوف وملاجئ ومخازن ومنشآت يستخدمها قادة حزب العمال الكردستاني"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال هذه العملية لضمان عدم تضرر الأبرياء، والعناصر الصديقة، والأصول التاريخية والثقافية، والبيئة".

وكانت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT)، قد أكدت نزوح 182 عائلة و602 قرية مهددة بالإخلاء منذ أقل من شهر واحد، بسبب العمليات العسكرية في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك، مؤكدة أنه وفقاً لإحصائيات المنظمة، فإن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال الفترة من 15 حزيران إلى 11 تموز الجاري، ومعظمها في حدود محافظة دهوك.

وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد كشف أخيراً أن عمليات "المخلب - القفل" المستمرة شمالي العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ستنتهي في تشرين الثاني المقبل، قبل حلول الشتاء.