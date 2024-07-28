بعد إصابة امرأة بنيران السفارة الامريكية.. بدر توجه طلباً للسلطتين التشريعية والتنفيذية

وذكر بيان للكتلة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في الوقت الذي تستنكر فيه كتلة بدر النيابية قيام أحد العسكريين العاملين في السفارة الامريكية في بغداد بإطلاق العيارات النارية تجاه أحد المواطنين الآمنين الساكنين في المجمع السكني المقابل للسفارة، والذي تمخض عنه إصابة امرأة عراقية إصابة بليغة في أمعائها، فإننا بالمقابل ندين هذا التصرف غير القانوني الذي يدلل على تحويل ارض السفارة الامريكية الى قاعدة عسكرية واستخدام الأسلحة التي ترهب المواطنين بصورة مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة "1961.ورأت الكتلة ان "هذا التصرف غير مقبول على المستويين السياسي والدبلوماسي، حيث ان توجيه الأسلحة النارية تجاه المجمعات السكنية الآمنة وتعريض حياة ساكنيها للخطر ينتهك السيادة العراقية المنصوص عليها في المواد (1) و (50) و (109) من الدستور، كما ينتهك حق العراقي في الحياة والامن وفق المادة (15) من الدستور".وأضاف البيان، انه "انطلاقاً من الاعتبارات الوطنية والإنسانية فإننا ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى القيام بواجباتها المحددة في الدستور والقوانين النافذة لغرض كفالة السيادة الوطنية الكاملة، وانهاء جميع مظاهر الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وتوفير الضمانات للمواطنين بعدم تكرارها. كما ندعو القائد العام للقوات المسلحة العراقية ومجلس النواب الى تشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في حيثيات هذا الانتهاك السافر للسيادة العراقية ولحقوق المواطن".وأعلنت الكتلة، "وقوفها وتضامنها مع المواطنة الضحية التي أصيبت بنيران القوات الامريكية بشأن تحريك الشكوى الجزائية ضد الجاني واجراء محاكمته أمام المحاكم العراقية، فضلاً عن تقديم الدعم القانوني بشأن إقامة الدعوى المدنية ضد الجاني أمام محاكم البداءة لغرض مطالبته مع السفارة الامريكية بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت المواطنة المصابة حفظ الله العراق وشعبه".ويوم أمس السبت، كشف النائب السابق، عبد الأمير الغزالي، عن تفاصيل إصابة زوجته بنيران السفارة الامريكية اثناء تأديتها الصلاة في منزلها، فيما أشار الى ان التحقيقات الأولية اكدت ان الرصاصة جاءت من النافذة المطلة على السفارة.وقال الغزالي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء كنت مع عائلتي في داري الواقع بمجمع القادسية ب‍المنطقة الخضراء، وكانت زوجتي تؤدي الصلاة، وسمعنا صوت قوي جداً وبعدها مباشرة أصيبت زوجتي بطلق ناري دخل عن طريق النافذة".واضاف، ان "قمنا بنقل زوجتي بعد ذلك الى مستشفى ابن سيناء"، مبينا ان "ثقب الاطلاقة موثق بالصور والفيديو".وأشار الى ان "التحقيقات الأولية بالحادث اكدت ان الرصاصة دخلت من النافذة المطلة على السفارة الامريكية".وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، كريم عليوي المحمداوي، عن تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على اصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الامريكية.وبحسب مصادر أمنية، فإن امرأة أصيبت برصاص قناص من السفارة الأمريكية ب‍المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتخضع حاليا لعملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة.