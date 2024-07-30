انفجاران في موقعين شمالي بابل.. حصيلة أولية

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارين في موقعين شمالي بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجارين وقعا ضمن مواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر في بابل".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم التأكد من الانفجارين قصف او حادث عرضي"، مشيرا الى "تسجيل ثلاثة شهداء وثلاثة مصابين كحصيلة اولية".