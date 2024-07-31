مصرع سائق دراجة نارية واعتقال عصابة تسرق حقائب النساء في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادثا مروريا وقع بين دراجة نارية وسيارة مدنية في حي الميكانيك بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما أدى الى وفاة سائق الدراجة".وفي حادث أمني آخر، أضاف المصدر، أن "قوة من إجرام بغداد وبعد نصب كمين محكم تمكنت من القبض على أشخاص اثنين مختصين بسرقة الحقائب النسائية ضمن جانب الرصافة".