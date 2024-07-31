مسؤول أميركي يكشف تفاصيل "مثيرة" عن انفجارات بابل

وهذه الضربة التي ذكرت مصادر أمنية أنّها أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقلّ، هي الأولى التي تشنّها القوّات الأميركيّة في العراق منذ شباط الماضي 2024 وأكّد الجيش الأميركي وقتذاك أنّه قتل قائداً.وقال المسؤول الدفاعي الأميركي الذي طلب عدم كشف هويّته إنّ "القوّات الأميركيّة في العراق نفّذت مساء (الثلاثاء) ضربة جوّية دفاعيّة في محافظة بابل استهدفت مُقاتلين كانوا يحاولون إطلاق طائرات مسيّرة هجوميّة"، وفقاً لفرانس برس.وأشار إلى أنّ القيادة المركزيّة اعتبرت أنّ المُسيّرات "تشكّل تهديدًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التحالف"، مضيفًا "نحتفظ بالحقّ في الدفاع عن النفس ولن نتردّد في اتّخاذ الإجراء المناسب".وفي وقت سابق، أكد الحشد الشعبي، تعرض قوات تابعة له لانفجار شمالي بابل.وقال الحشد في بيان، إنه "في الساعة 2130 مساء يوم الثلاثاء (30 تموز 2024) تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر/ منطقة السعيدات الى انفجار لم تعرف طبيعته، مما أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين".وأضاف أن "المعلومات المتوفرة تشير الى ان استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال محافظة بابل تمت بواسطة صواريخ أطلقت من طائرات مسيرة".وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارين في موقعين بجرف النصر شمالي بابل.