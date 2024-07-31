الأعرجي يترأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "ترأس اجتماع اللجنة الأمنية العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاربعاء".وبحث الاجتماع، متابعة تنفيذ مجريات الاتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرى اتخاذ جملة من القرارات بهذا الصدد، وفقا للبيان.