ما هي أبرز الجماعات الدينية المنحرفة الملاحقة في العراق؟

السومرية نيوز – امني

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، أنّه ألقى القبض على 54 منتمياً إلى "جماعات دينية متطرّفة" في البلاد، الأمر الذي يؤشّر إلى نشاط متزايد لتلك الجماعات، وسط تعهّدات أمنية بملاحقة المنتمين إليها حتى القضاء على فكرها.

وذكر ضابط في جهاز الأمن الوطني، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، أنّ "المعتقلين من الجماعات الدينية المنحرفة بمعظمهم من جماعة القربان"، لافتا الى أنّ "عمليات ملاحقة تلك الجماعة ما زالت مستمرّة، إذ إنّه لم يجرِ القضاء عليها بصورة نهائية".

وأكد الضابط أنّ "القوات الأمنية نفّذت حملات ملاحقة منسّقة بحقّ جماعة القربان المذكورة، التي تحمل فكراً دينياً منحرفاً واستقطبت شباباً كثيرين في المحافظات الجنوبية، خصوصاً في ذي قار".

وأضاف أنّ "المعلومات المتوفّرة لدينا تؤشّر إلى عدد غير قليل من أفراد جماعة القربان الذين يعملون في الخفاء، وهم يُلاحَقون في الوقت الراهن حتى القضاء عليهم"، موضحا أنّ "ثمّة تعاوناً من قبل عدد من العراقيين الذين يقدّمون معلومات عن هؤلاء، نظراً إلى ما لهم من آثار سلبية على المجتمع".

ونفّذت القوات الأمنية العراقية حملات ملاحقة واعتقلت عدداً من رموز "جماعة القربان" في أكثر من محافظة، وأحالتهم على القضاء.