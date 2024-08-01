شرطة بغداد تعتقل 55 مطلوبا في جانب الكرخ

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة من قيادة عمليات بغداد لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض القانون في العاصمة، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء العراقي، تمكنت قطعاتنا الامنية في شرطة بغداد الكرخ، من إلقاء القبض على (٥٥) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء خلال إجراء ممارسات أمنية وتجوال لدوريات أقسام الشرطة في عدد من مناطق الكرخ"، مشيرة الى "تسليم المعتقلين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".