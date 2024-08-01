ضبط صالة قمار في أحد الفنادق في الكرادة واعتقال 4 داخلها

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بالتهيئة والعمل على افتتاح صالة روليت في أحد الفنادق ضمن منطقة الكرادة، تم تشكيل فريق عمل متكامل من قسم شرطة الكرادة ونجدة الكرادة وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الأخرى والتوجه إلى المكان ومداهمته".وأضاف المصدر، أن "القوة اعتقلت 4 أشخاص وضبط جهاز خاص للعب القمار ومعدات أخرى، ليتم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة أصوليا".