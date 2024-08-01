احكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق 30 تاجر مخدرات في العراق

السومرية نيوز – امن



أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، صدور احكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق 30 تاجر مخدرات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محاكم الجنايات اصدرت الحكم بالإعدام بحق 13 متهماً بتجارة المخدرات".



وأشارت الى انه "تم الحكم بالسجن المؤبد بحق 17 متهما بتجارة المخدرات".





