تصعيد عسكري بين واشنطن والفصائل.. وتحذيرات من تأثير الامر على مسار المفاوضات

على صفيح ساخن تعيش البلاد اثر قصف المسيرات الامريكية لمواقع امنية تابعة للحشد الشعبي في العراق وتلويح بعض الفصائل بالرد، نواب حذروا من التصعيد العسكري الذي سيضر بمسار مفاوضات اخراج قوات التحالف





ويستبعد اخرون تأثير التصعيد على اجواء عمل اللجان العسكرية المشتركة، كون واشنطن ليست لديها الرغبة اصلا بالخروج من البلاد



