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بعد ليلة وصفت بـ"الدموية والغادرة".. ما الخيارات المتاحة أمام العراق للرد على الهجمات؟

أمن

2024-08-02 | 03:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد ليلة وصفت بـ&quot;الدموية والغادرة&quot;.. ما الخيارات المتاحة أمام العراق للرد على الهجمات؟
المصدر:
الجزيرة نت
6,464 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

طالبت هيئة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق" الحكومةَ بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد بشكل فوري بعد ليلة وصفت بـ"الدموية والغادرة"، جراء عدة هجمات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في العراق وسوريا ولبنان وإيران.

واستهدفت القوات الأميركية معسكرا لقوات الحشد الشعبي في محافظة بابل جنوبي بغداد، مما أدى إلى استشهاد أربعة من منتسبيه، كما أسفرت هجمات إسرائيلية متزامنة عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، وتلا ذلك ضربات استهدفت مواقع قرب العاصمة السورية.

ودعت هيئة الحشد -في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شمالي محافظة بابل- السلطات العراقية إلى اتخاذ قرار فوري يقضي بخروج القوات الأجنبية.

وقال المسؤول الإعلامي للهيئة مهند العقابي إن الهيئة أصدرت بيانا أكدت فيه أن ما جرى من "عملية عدوانية غاشمة على قواتنا بالحشد الشعبي، يدعونا إلى القيام بكل ما علينا من مسؤوليات وطنية وقانونية وشرعية في الدفاع عن سيادة وكرامة العراق، وتوحيد الجهود، لاتخاذ قرار فوري بخروج القوات الأجنبية من بلادنا".

وأكد أن "الاعتداء تزامن مع العملية الإجرامية التي نفذها الكيان الغاصب باغتيال هنية يعري مخططات الأعداء بإشعال المنطقة وتوسيع دائرة الحرب والعدوان".

مسؤولية الحكومة
من جهتها، طالبت قوى "المقاومة الإسلامية في العراق" الحكومة بالدفاع عن سيادة البلاد، بحسب مهدي الكعبي عضو حركة النجباء العراقية، وهي إحدى أبرز فصائل "المقاومة الإسلامية".

وأكد الكعبي أن استهداف العراق من خلال القصف الأميركي المتكرر لقوات الحشد الشعبي التابعة للقوات المسلحة العراقية "عدوان سافر ومرفوض من قبل الشعب العراقي وحكومته" مطالبا الحكومة بالدفاع عن مؤسساتها الأمنية والعسكرية وإدانة العدوان الأميركي على سيادة العراق.

وفي السياق، تعهد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول -في أعقاب الهجوم- باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة لحفظ الحقوق.

وبين الجانب الأميركي أن قواته استهدفت بضربة جوية دفاعية مقاتلين في محافظة بابل العراقية حاولوا إطلاق مسيرات تهدد هذه القوات والتحالف الدولي، مما أسفر عن استشهاد 4 عناصر من الحشد الشعبي.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، فإن الطائرات المسيرة تعتبر تهديدا للقوات الأميركية والتحالف الدولي، مؤكدة "حق الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في العراق و900 في سوريا ضمن التحالف الدولي لما تسميه محاربة تنظيم الدولة.

تصعيد متوقع
وحول التداعيات المحتملة في أعقاب الهجمات الأميركية الإسرائيلية في المنطقة، يرى الخبير بالشؤون العسكرية والإستراتيجية اللواء الركن المتقاعد عماد علو أن هذه الأحداث تؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر بالشرق الأوسط في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وبدعم من الولايات المتحدة.

ولفت اللواء المتقاعد بهذا الصدد إلى ردود الأفعال الغاضبة جدا على تلك الهجمات من قبل القيادة السياسية والعسكرية في العراق وإيران وحزب الله اللبناني، وكذلك الحكومة اللبنانية.

ويقول علو إن أصوات الدعوات للتهدئة وعدم توسيع نطاق الحرب تتراجع أمام إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع رقعة الصراع واستهداف محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط امتدادا إلى الحديدة في اليمن حيث مازالت النيران تشتعل في مينائها.

وأشار إلى أن السيناريوهات المتوقعة إزاء ذلك سوف تكون على شكل ضربات عسكرية مركزة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لافتا النظر إلى ما جاء على لسان كتائب حزب الله في العراق من أنه ستكون هناك ضربات للمصالح الأميركية، مرجحا أن اعتبارات عدم إحراج الحكومة العراقية لم تعد موجودة بعدما أدان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة هذا الاعتداء واعتبر ذلك جريمة نكراء.

وعبر الخبير العسكري عن اعتقاده بأن تشهد المنطقة خلال المرحلة المقبلة تصعيدا خطيرا، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وهذا ما سينعكس على المفاوضات التي يجريها العراق مع الولايات المتحدة بهدف انسحاب الأخيرة، وكذلك التهدئة التي يسعى لها الوسطاء في قطر ومصر لإنهاء الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة.

خيار المواجهة
وحول الخيارات المتاحة أمام العراق في أعقاب الهجمات الأخيرة، يرى الخبير الأمني صفاء الأعسم أن العراق والمنطقة في موقف خطر خاصة بعد اغتيال هنية وشكر، والهجمات على مقرات الحشد الشعبي، وعلى مواقع قرب السيدة زينب في سوريا، وهذه مؤشرات على أن هناك من يريد التصعيد.

وأِشار الأعسم إلى أن قوى المقاومة قد لا تحقق نتائج عالية في حال مهاجمتها للأميركيين وإسرائيل بسبب ضعف التقنية العسكرية.

وخلص إلى أن العراق أمام خيارين، إما التهدئة أو اللجوء إلى ردود الأفعال السريعة، وذلك قد يؤدي إلى حرب مفتوحة في المنطقة وربما إلى حرب عالمية ثالثة.

وكانت الحكومة العراقية قد وجهت دعوة عاجلة لمجلس الأمن الدولي على خلفية اغتيال هنية، لاتخاذ موقف حازم "بعدما تجاوز الكيان الصهيوني على سيادة البلدان واستهتاره بالقوانين الدولية" بحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.

وقال العوادي في بيان إن "الكيان الصهيوني يسعى إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات التي ستدفع حتماً إلى تداعيات خطيرة في المنطقة".
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