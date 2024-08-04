الإرهابي "أبو هاجر" في قبضة الأمن الوطني

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مكثف وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمالِ بغداد".وأضاف الجهاز، أن "المعتقل كان يقوم بعمليات الترهيب والإبتزاز بحق أبناء القضاء من شيوخ العشائر والوجهاء والمنتسبين للقوات الامنية عبر إرساله رسائل نصية إلى الهواتف يتوعد فيها بالقتل والتصفية، فضلاً عن تهديده المواطنين الذين يقومون بنصب كاميرات في منازلهم خشية كشف تحركاته أو هويته"، مضيفة أنه "بعد مواجهته بالأدلة الدامغة اعترف صراحةً بقيامه بالتهديد تحت عنوان ما يسمى (ولاية شمالِ بغداد)".وتابع الجهاز، "أن القوة تمكنت من ضبط عدد من شرائح السيم كارت واسلحة واطلاقات نارية بحوزة المتهم، وقد جرى إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".