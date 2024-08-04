بالأرقام.. إحصائية أمنية تخص الرصافة في بغداد

حصلت السومرية نيوز، على إحصائية أمنية تخص نشاطات قيادة شرطة الرصافة في بغداد.

وتضمنت الاحصائية تنفيذ 269 مذكرة قبض بينها القبض على 27 بتهمة جريمة التزوير. كما تضمنت الاحصائية القبض على 314 متهما من العرب والاجانب مخالفين لشروط الإقامة. أدناه نص الاحصائية..