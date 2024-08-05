اعتقال متهم عربي الجنسية يروج للنظام السابق وتنظيم داعش الإرهابي

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات (مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ) رصدت معلومات تفيد بوجود متهم عربي الجنسية يقوم بالترويج لعصـابات داعـش الارهـابي وتمجيد النظام البائد عن طريق نشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت الوكالة، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية والاجهزة الامنية الأخرى والتوصل الى مكان تواجد المتهم والقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وتابعت الوكالة، أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بهذه الأعمال الترويجية لدوافع إرهـابية"، مشيرة الى ان "المتهم تم تسليمه الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".