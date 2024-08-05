وفاة طفل بعد سقوطه بفتحة المجاري في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلا بعمر السابعة سقط اليوم في مجاري الصرف الصحي في منطقة الروابة بمحافظة ميسان، ما أدى الى وفاته".وأضاف المصدر، أن الأهالي القريبين من مكان الحادث سارعوا الى إخراجه ونقله الى مستشفى قريب ولكنه كان مفارقا للحياة".