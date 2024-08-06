عملية أمنية في بغداد تزامناً مع الزيارة الاربعينية

السومرية نيوز – أمني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تنفيذ عملية جنوبي العاصمة بغداد تزامناً مع الزيارة الاربعينية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار ضمن محيط العاصمة، نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة والقطعات والاجهزة الامنية الملحقة بها بإشراف ميداني من القادة والآمرين، عمليات للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في قرى وارياف وبساتين مناطق جنوب العاصمة، نتج عنها، القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بالإضافة الى ضبط كدس للمواد المتفجرة مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية المنهزمة".

وأكدت ان "ذلك جاء بالتزامن مع اقتراب الزيارة الاربعينية بهدف تضييق الخناق على العناصر الارهابية وتجفيف منابعهم ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتعكير صفو الزيارة".