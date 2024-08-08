الثاني خلال 24 ساعة.. اعتقال متهم من "جماعة القربان" في المثنى – عاجل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت، اليوم، أحد الشباب ينتمي الى جماعة القربان ضمن منطقة النجمي في محافظة المثنى".وأضاف المصدر، "يوجد أكثر من ٢٥ مذكرة قبض بحق شباب آخرين تتم متابعتهم للقبض عليهم ضمن نفس الجماعة".وسُلطت الأضواء مجددا في العراق على مجموعة دينية غامضة ظهرت قبل عدة سنوات واختفت لفترة، تعرف باسم "جماعة القربان" بالتزامن مع إعلان القوات الأمنية شن حملة أمنية واسعة لملاحقة أفرادها الذين يقدمون على الانتحار طواعية "تقربا" للإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين.وتأتي هذه الملاحقات بعد نحو 3 سنوات من أول ظهور علني للمجموعة في مدينة الناصرية جنوبي العراق، وفي حينها نفذت السلطات حملات مشابهة لاعتقال أفراد المجموعة.ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن هذه المجموعة التي عادة ما تنشط في شهر محرم حسب التقويم الهجري الذي يشهد في العاشر منه إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد.واختلفت الروايات بشأن عقيدة المنتمين لـ"جماعة القربان" فهناك من يقول إنهم يؤلهون الإمام علي بن أبي طالب ويعتبرونه هو الخالق، وبين من يقول إنهم فقط يبالغون في حبه ويقتلون أنفسهم من أجل "الالتحاق به في الجنة".