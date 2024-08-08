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القبض على خمسة من المتورطين بقصف قاعدة عين الاسد
أمن
2024-08-08 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
1,818 مشاهدة
أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على خمسة من المتورطين بقصف على قاعدة عيّن الاسد الجوية.
وقالت الخلية في بيان رسمي ورد لـ السومرية نيوز، انه "الحاقاً بالبيان الذي صدر عن خلية الإعلام الأمني يوم 6 آب 2024، بشأن الاعتداء الذي حصل على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي ،وفي ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من الجهات الأمنية المختصة، ووفق المعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة اعلاه، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع الى اقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم القاء القبض على (٥) خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض اصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة".
وأضافت: "ستبقى قطعاتنا الامنية المختلفة والاجهزة الاستخبارية على مسافة واحدة من الجميع لإنفاذ القانون والالتزام بالدستور والقوانين النافذة واضعة مصلحة وأمن وحماية العراق العظيم وشعبه الكريم نصب اعينها ".
المحرر:
سعد أحمد
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