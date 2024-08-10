مشاجرة عائلية توقع قتيلاً ومصابين شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين نتيجة مشاجرة عائلية في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة عائلية لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدسات) ضمن منطقة بني زيد في قضاء الطارمية ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 اخرين بجروح خطيرة".



وأشار إلى "نقلهم الى المستشفى والتحفظ عليهم".