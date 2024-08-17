داعش يصل الأرجنتين.. اعتقال 7 إرهابيين خططوا لتنفيذ هجمات غرب البلاد

وقالت بولريتش في بيانها: "خططوا لهجوم في ميندوزا وقامت الشرطة الفدرالية الأرجنتينية خلال 8 عمليات بتفكيك منظمة خطيرة مرتبطة بجماعة إرهابية إسلامية متطرفة، تم التعرف عليها بعد توجيه تهديدات لصحفي من الجالية اليهودية".وأضافت أن المنظمة استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي لنشر خطط الهجوم ورسائل الكراهية وعقيدة تنظيم، "داعش" الإرهابي وحركة "طالبان".