بعضهم إيرانيون.. مصرع واصابة 17 زائرا بحادث سير جنوب بغداد



وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "في الساعة الثالثة فجرا حصل حادث سير اصطدام وانقلاب عجلتين احداهما نوع كوستر وبداخلها زوار ايرانيون وعراقيون بالقرب من تقاطع مصفى الدورة".



وأوضح أن "الحادث أسفر عن مصرع 2 واصابة 15 اخرين بعضهم حالتهم خطرة".

وخلال اليومين الماضيين، أصيب اكثر من 80 زائرا إيرانيا بحوادث سير وقع في مناطق مختلفة من العراق.