بعد هروب لأكثر من 8 سنوات.. اعتقال "عدي حاتم" المتهم بالتزوير وغسيل الأموال

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات تمكن اليوم، من اعتقال المتهم الهارب عدي حاتم حاجم داخل مطار بغداد الدولي".وبين، أن "المعتقل مدان بتزوير عقارات دولة وقضايا أخرى بينها غسيل أموال".وفي 2016، أصدرت محكمة استئناف بغداد / الرصافة، مذكرة قبض وتحري، جاء فيها: "إلى أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة، انكم مأذونون بالقبض على المتهم عدي حاتم حاجم، بسبب تزوير وفقا للمادة 289 / 298 عقوبات".