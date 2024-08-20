اعتقال أحد عناصر "فرق الموت" في الموصل

أعلن الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، عن اعتقال أحد عناصر "فرقة الموت" في تنظيم "داعش" في الموصل بمحافظة .



وقالت الحشد في بيان، "نجحت استخبارات اللواء 30 ضمن قيادة عمليات للحشد بعد عملية تعقب ومتابعة دقيقة، من الإطاحة بالمدعو (م. د)، والذي كان ينتمي لما يُسمى "فرقة الموت" في أحد مداخل مدينة الموصل".

وأضاف البيان "قامت استخبارات اللواء 30 بإجراء التحقيقات اللازمة مع المعتقل وتسليمه إلى الجهات المختصة".