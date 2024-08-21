العثور على 4 قنابل يدوية في منطقة حي الجهاد في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أحد أهالي منطقة حي الجهاد مقابل ملعب حي الجهاد المغلق قام اليوم بالإبلاغ عن وجود أجسام غريبة، وبعد التوجه إلى محل الإبلاغ ووصول الجهد الهندسي تبين أنها عبارة عن أربع قنابل يدوية ( رمانات)".وأضاف المصدر، أن "الجهد الهندسي تمكن من رفع الأجسام دون خسائر أو إصابات تذكر".