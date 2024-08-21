مجهولون يغتالون مواطناً وسط ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باغتيال مواطن وسط محافظة .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين اقدموا اليوم، على اغتيال أحد المواطنين في منطقة ابو رمانة وسط ميسان".



وبحسب المصدر، فإن "أسباب الحادثة لم تعرف حتى الآن".

