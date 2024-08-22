ضابط برتبة عقيد ركن ينجو من محاولة اغتيال في منزله جنوبي بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا مسلحا فتح نيران سلاحه الرشاش على منزل ضابط برتبة عقيد ركن في الجيش، في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى إصابة الضابط بجروح نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج"، مبينا ان "القوات الأمنية شنت حملة بحث عن الجاني".