مصرع طفلين نتيجة حريق داخل منزلهم شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لقي طفلة وطفل يبلغون من العمر ٢ سنة و٣ سنة مصرعهما نتيجة اندلاع حادث حريق داخل دارهم ضمن منطقة الجديدة شرقي العاصمة.وأضاف ان "سبب الوفاة كان بسبب تعرضهم الى الاختناق وحروق في اجسامهم".