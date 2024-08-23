اعتقال "علي مطير" أحد أعضاء شبكة "جوحي" الابتزازية في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه تم "اعتقال المدعو علي مطير عضو شبكة محمد جوحي للابتزاز في القصر الحكومي".وأضاف، أن "مطير قد تم تعيينه في جهاز الامن الوطني عام 2016 مع المستشار السابق مهند نعيم".وأشار المصدر، إلى أن "مطير طرد من الامن الوطني لاحقاً لأسباب تتعلق الفساد"، كاشفاً عن ان "مطير اعترف بعمليات الابتزاز والتجسس التي قامت بها شبكة جوحي".