شخصان يحرقان نفسيهما في بغداد وميسان

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، بأن شخصين اقدما على حرق نفسيهما في وميسان.





وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصا اقدم على احراق نفسه مستخدماً مادة النفط في ساحة الفارس العربي وسط بغداد، ما أدى الى اصابته بحروق".

وأضاف انه "تم نقله الى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج مع التحفظ عليه لغرض التحقيق معه وبيان اسباب فعلته"، لافتا الى ان "هذا الشخص كان مخمورا".

الى ذلك، أفاد المصدر، أن "شاباً اضرم النار في نفسه لأسباب مجهولة وسط الشارع في منطقة ابو رمانة وسط محافظة ميسان"، مشيرا الى أن "الاهالي تتدخل لانقاذه".