الاعرجي يصل بروكسل للمشاركة في دورة الحوار عالي المستوى مع "الناتو"

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد رسمي رفيع، للمشاركة في الدورة الأولى للحوار عالي المستوى مع حلف شمال الأطلسي ولقاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجانب البلجيكي".وبحسب البيان، فإن الدورة "ستعقد يوم غد الثلاثاء في بروكسل".