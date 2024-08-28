أب يقتل بنته وهي نائمة بسلاح ناري شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أباً قام بالاشتراك مع ابنه على قتل ابنته تولد 1995 بأسلوب إطلاق النار عليها اثناء نومها من سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية تمكنت من القبض عليهم قبل ان يلوذوا بالفرار، وحسب ادعاءهم انهم نفذوا العملية بدافع غسل العار".