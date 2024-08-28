خلال 2024.. اعتقال 76 تاجر مخدرات دولي في الرصافة

السومرية نيوز-امن



أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأربعاء، اعتقال 76 تاجرا دوليا بالمخدرات في جانب الرصافة فقط ببغداد خلال العام الحالي.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه بقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبإشراف مدير عام شؤون المخدرات الشخصي والمباشر، نفذ قسم تحقيقات المديرية العامة لشؤون المخدرات الخاصة خلال عام 2024 عمليات امنية استخبارية استباقية اسفرت عن إلقاء القبض على (76) متاجر دولي بالمخدرات و (55) متاجر محلي بالمخدرات وضبط (926) كيلو غرام من مختلف المواد المخدرة ".