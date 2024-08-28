على خلفية جريمة بيجي.. تغيير مدير شرطة القضاء وتشكيل لجنة تحقيقية بالحادث

وقال مكتب المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في ضوء الجريمة المروعة التي شهدها قضاء بيجي اليوم الاربعاء، والتي راح ضحيتها عائلة كاملة، يود المكتب الإعلامي لمحافظ أن يوضح للرأي العام وحسب المعلومات الواردة عن الجهات المختصة أن هذه الجريمة ذات طابع جنائي وليس إرهابي".وأضاف المكتب، أنه "في الوقت الذي يعبر المحافظ عن أسفه العميق لهذه الحادثة المؤلمة، فإنه يؤكد أن الجهات الأمنية تعمل على كشف ملابساتها لإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وبحسب المكتب، أصدر المحافظ توجيهاته بـ"تشكيل لجنة تحقيقية خاصة للتحقيق في الحادثة، كما وجه بتغيير مدير شرطة القضاء كإجراء فوري ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز الأمن في القضاء".وتابع المكتب، أنه "من المقرر أن يُعقد اجتماع أمني رفيع برئاسة المحافظ بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة خلال الساعات القادمة لمناقشة تطورات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل".