بعدما خلفت قتلى وجرحى.. القصة الكاملة لحادث مشاجرة "الاكشن" في ميسان

السومرية نيوز – امني

اعلن قائد شرطة محافظة اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي، عن القصة الكاملة لحادث المشاجرة "الاكشن" في الحي الصناعية بميسان.

وقال المحمداوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بهدف اطلاع الرأي العام على مجريات الأوضاع الامنية في مركز وأقضية المحافظة وضرورة إشراك المواطنين لغرض تعزيز ثقتهم بالأجهزة الامنية التي تؤدي دور كبيرا بعمليات إنفاذ القانون، تم اعتقال (6) متهمين وضبط أسلحة وعجلات في محل الحادث على خلفية مشاجرة خلفت ضحايا ومصابين في احدى مناطق مركز مدينة العمارة".

وأضاف "بتاريخ 27 /8 وبحدود الساعة الثانية ونصف فجرا استخبارنا بوجود إطلاق نار في منطقة الحي الصناعي احدى مناطق مركز مدينة العمارة، حيث تم تشكيل قوة وبامرتنا شخصيا والانتقال إلى محل الحادث وضرب طوق امني على المنطقة أعلاه، حيث تبين لنا ان مشاجرة حصلت بين أشخاص يستقلون عجلات قاموا بإطلاق النار فيما بينهم وأثناء البحث في المنطقة تم القبض على أشخاص عدد (2) لهم صلة بالحادث بالإضافة إلى ضبط عجلات عدد (2) وأسلحة نارية".

وتابع "توفرت لدينا معلومات حول وجود عجلة ثالثة نوع بيجو تحمل مسلحين ومن خلال جهاز المناداة تم تعميم أوصافها على كافة نقاط التفتيش مع غلق السيطرات الخارجية والجسور، ونتيجة للجهود الكبيرة والعمل المتواصل من قبل قطعاتنا الامنية وبعد مطاردة استمرت لاكثر من ساعة تمت محاصرة العجلة بالقرب من احدى المناطق داخل مركز المحافظة "، لافتا الى ان "العجلة كانت تحمل مصابين تم نقلهم إلى المستشفى والتحفظ عليهم كونهم مشتركين بحادث المشاجرة فضلا عن توفر معلومات إضافية لها صلة بالحادث بوجود أشخاص عدد (2) من سكنة محافظة مشتركين في الحادث، حيث تم تعميم اسمائهم على كافة السيطرات مما أفلح ذلك بالإطاحة بهم بوقت قياسي جدا قبل هروبهم".

واكد ان "العملية الامنية نتج عنها اعتقال (6) متهمين وضبط اربعة عجلات تابعة للمشتركين بالحادث بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية "، لافتا الى ان "قيادة شرطة لن تترك جريمة بدون تعقب وملاحقة وانها مستمرة بعملياتها الامنية للقضاء على الجريمة بكل أنواعها مستمدة قوتها من قوة القانون ومساندة أبناء المحافظة ".