بتهمة "الدعارة".. اعتقال 29 شخصا شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال 29 شخصا بتهمة "ممارسة الدعارة" شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " قوة امنية داهمت ضمن منطقة الجديدة أوكارا لممارسة الدعارة ومكاتب تستخدم للسهر".

وأضاف المصدر أن "المداهمة اسفرت عن اعتقال 29 شخصاً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.