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أسلحة متنوعة بالعشرات.. ما قصة سرقة مشجب للجيش غرب الانبار؟
أمن
2024-08-30 | 04:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,929 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
شهد العراق على مدى العقود السابقة عمليات سرقات كثيرة بسبب تفرع اذرع الفساد في مفاصل الدولة، ومنها سرقة الامانات الضريبية التي تسمى حاليا بسرقة القرن، الا ان السرقات طالت هذه المرة أسلحة تابعة للجيش العراقي.
حيث أكد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إنه "تم تحديد سرقة اسلحة من فوج تابع للجيش العراقي مقره غربي البلاد تقدر اكثر من 200 بندقية و16 مسدسا".
وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الواردة ان السرقة هذه تمت على مدار سنة عبر أشهر متفرقة"، مشيرا الى أن " الأمر تم استناداً على شكاوى وتم ارسال لجنة الى الفوج واتضح انه هناك نقوصات بالاسلحة والاعتدة".
فيما نقلت صحيفة العالم الجديد عن مصادر مطلعة قولها ان "وزارة الدفاع شكلت الثلاثاء الماضي، لجنة وأرسلتها إلى الفرقة الخامسة من الجيش العراقي بقضاء الرطبة في محافظة الأنبار"، مبينة أنه "تم التأكد من سرقة أسلحة الفوج الثالث من قبل آمر سرية مقر الفوج والذي يشغل أيضا منصب معاون آمر الفوج، وعلى مدار 6 أشهر".
وأضافت المصادر أن "المقر يضم أسلحة بالمئات متنوعة بين خفيفة ومتوسطة، حيث تمت سرقة 200 بندقية m16 و34 بندقية m4 و16 مسدس والتر”، مشيرة إلى أن “الحادثة ليست الأولى، حيث حدثت في
البصرة
قبل نحو عام وتمت سرقة أكثر من 10 آلاف إطلاقه من الفرقة المدرعة التاسعة، كما تعرض سلاح مقر الفرقة السادسة في جانب الكرخ ببغداد إلى السرقة، وتمت محاكمة عدد من الضباط المتورطين بالحادثة".
وأشارت إلى أن "حادثة الرطبة تمت من قبل مساعد آمر الفوج الثالث لواء 19، آمر سرية المقر، وعندما تم كشف الأمر هرب إلى جهة غير معلومة"، مبينة أن "هناك محاولات من قبل وزارة الدفاع لملمة الأمر وعدم نشره على وسائل الإعلام".
فيما ذكر مصدر امني ان "البحث ما زال جاريا عن المتهم الرئيسي في هذه القضية والمتورطين بعملية السرقة".
وتصنف wisevoter العراق في المرتبة 25 عالميًا من بين أكثر من 200 دولة ينتشر فيها السلاح بيد المدنيين، حيث يبلغ معدل انتشار السلاح بيد المدنيين في العراق بواقع 19.6 قطعة لكل 100 نسمة، أي أن نسبة الانتشار تبلغ نحو 20%، أما معدل الموت بهذا السلاح يبلغ 6.57 قتلى لكل 100 ألف نسمة حتى عام 2020.
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