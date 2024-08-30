جريمة مروعة في بيجي ومقتل عائلة بظروف غامضة

في قضاء بيجي... مقتل عائلة بظروف غامضة ومطالبات بتفعيل كاميرات المراقبة للحد من الجرائم





استفاق اهالي قضاء بيجي على جريمة مروعة، بعد مقتل عائلة بكاملها وحرق جزء من منزلها بعد ايام من مجزرة العباسية في سامراء. وطالب ناشطون بتفعيل كاميرات المراقبة للحد من الجرائم المتكررة.



إليكم ما قاله المعنيون في الجريمة لكادر السومرية.