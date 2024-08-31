إصابة 7 جنود أمريكيين بمعركة في الانبار.. إشارة "تنسف" قصة "المستشارين"

بيان قيادة القوات المركزية الامريكية تحدث عن ان المسلحين كانوا مسلحين بأسلحة وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة خلال المعركة التي جرت الخميس.وقال مسؤول دفاعي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل العملية، إن بعض الجنود الأميركيين أصيبوا بينما أصيب اثنان آخران في السقوط خلال الانزال، وأضاف المسؤول: "كل الأفراد في حالة مستقرة".هذه الإشارة، يبدو انها تنسف ادعاءات عدم وجود دور قتالي او عدم وجود قوات أمريكية في العراق، وان الموجودين هم مستشارين عسكريين فقط، كما من غير المعلوم سبب مشاركة القوات الامريكية هذه المرة في العمليات العسكرية ضد داعش بشكل مباشر.