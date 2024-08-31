في بغداد.. اعتقال متهمين نفذا جريمة قتل

​أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء السبت، عن اعتقال متهمين نفذا جريمة قتل شمال شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وملاحقة الخارجين على القانون وعناصر الجريمة والجنائية، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على تنفيذ جريمة "القتل العمد" في منطقة "الشعب" في جانب الرصافة".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادثة قتل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه للمكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وتوسيع دائرة البحث تم كشف هوية الجناة وبكمين محكم نصب لهما تم اعتقالهما وتسليمهما الى الجهات المختصة".