متهمون بالسحر والشعوذة.. حملة امنية في الانبار (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن تواجد سحره ومشعوذين في المحافظة وما لهذا الموضوع من تأثير سلبي على المجتمع وما فيه من مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف تم توجيه كافه مفاصل القيادة بجمع المعلومات الدقيقة عن كل من يمارس هذه الأعمال الشيطانية واستحصال موافقة القضاء واصدار اوامر قبض بحقهم وفق المادة (٤٥٦ ق ع ) وتنفيذ واجب والقاء القبض عليهم وضبطهم مع المواد التي يستخدموها في السحر والشعوذة".وأضافت: "بالفعل باشرت قوه من قياده شرطه وبتوجيه مباشر من قبل القائد بتنفيذ أوامر القبض وبحضور مختاري المناطق وبالفعل تم القبض على عدد من المتهمين، وسيتم اكمال التحقيق معهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".الصور ادناه: