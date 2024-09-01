اعتقال منتسب أمني اعتدى على طبيبة في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال منتسب أمني اعتدى على طبيبة شمالي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على شخص يعمل منتسبا في حفظ القانون قام بالاعتداء والسب والشتم والتهديد على طبيبة تعمل في مستشفى الشهيد ضاري الفياض".

وأضاف المصدر أن "سبب الاعتداء هو وفاة والدته وتحميلها مسؤولية وفاتها"، مشيرا الى أنه "تم اعتقاله وايداعه التوقيف".