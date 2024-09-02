كمين أمني يطيح بإرهابي في الاعظمية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب ضمن منطقة الاعظمية شمالي بغداد".وأضاف المصدر، أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة التحقيق المركزية"، مشيرا الى "نقل المتهم الى مركز أمني لاستكمال إجراءات سجنه".