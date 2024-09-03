تفاصيل جديدة عن عملية وثبة الأسود.. 16 إرهابيا بينهم قيادات من الصف الأول لداعش

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تفاصيل جديدة لعملية وثبة الأسود، مبينة ان العملية شهدت مقتل 16 إرهابيا بينهم قيادات من الصف الأول لداعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات ومتابعة السيد القائد العام للقوات المسلحة، واستمراراً لعملية وثبة الأسود في صحراء الأنبار، ولغرض السيطرة على القاطع بشكل تام وللقصاص من بقايا مفارز داعش الخائبة، أشرف رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة بالساعة 400 من فجر اليوم ومن داخل مركز العمليات وخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بحضور مدير الاستخبارات العسكرية وهيئة الركن، على مراحل وتنفيذ إنزال القوات المحمولة جواً الذي نفذه الأبطال في القوات الخاصة بالتنسيق مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبإسناد من الشجعان في طيران القوة الجوية وطيران الجيش والقطعات الماسكة، في وادي الغدف على وكر مهم كانت تستخدمه قيادات عناصر داعش الارهابية، إذ تم العثور على جثتين للإرهابيين ومعدات وأسلحة، ليكون مجموع ما تم قتلهم في عملية وثبة الأسود النوعية 16 إرهابياً بينهم قيادات من الصف الأول لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت "تم رصد ثلاث عجلات نوع بيك أب مختلفة في مناطق متفرقة تستخدم من مفارز داعش، حيث جرى معالجتها وحرقها على الفور من قبل أبطال طيران الجيش"، لافتة الى ان "قطعاتنا الأمنية مستمرة بالعمل الأمني الاستباقي ودك أوكار الإرهابيين ومحاصرة جحورهم للقصاص العادل من هذه العناصر المنهزمة".