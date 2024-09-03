دعاه الى الفطور وقتله... كرار ضحية على يد إبن لواء!

لأسباب غامضة، الشاب كرار يقتل "بسلاح الدولة" على يد صديقه في منطقة البنوك

جريمة تهزّ البنوك، الشاب كرار لبّى دعوة صديقه الى الفطور فكانت الوجبة سلسلة طلقات أنهت حياته. حقائق نكشفها عن القاتل وتفاصيل أكثر حول الجريمة في هذا التقرير لحسين عدنان عبر السومرية.