سقوط مسيرة صغيرة الحجم في النجف

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة "مسيرة" في محافظة .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة صغيرة الحجم سقطت في قضاء المشخاب بمحافظة النجف".



وبين، أن "القوات الأمنية تحركت لمعرفة الملابسات والحيثيات وبقية التفاصيل".