مصرع امرأة بحادث دهس واصابة فتاة عبثت بسلاح ناري بحادثين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة تولد ٥٦ لقيت مصرعها اليوم نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مدنية على الطريق الرابط بين والمحافظات الشمالية عند منطقة الحسينية شمالي العاصمة"، مشيرا الى ان "اعتقال الداهس قبل محاولته الفرار".وفي حادث منفصل، أضاف المصدر، أن "فتاة تولد ٢٠٠١ أصيبت اليوم بإطلاقة نارية بالخطأ استقرت في ساقها الايسر نتيجة عبثها بسلاح زوج اختها ضمن منطقة الطالبية شرقي بغداد"، لافتا الى "نقل الفتاة الى المستشفى لتلقي العلاج".